Transavia relance ses activités

La compagnie low-cost du groupe Air France-KLM a annoncé la reprise de ses vols depuis Lyon et Nantes depuis le 15 juin dernier.

Transavia, compagnie low cost du groupe Air France-KLM a annoncé la reprise de ses vols depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Nantes-Atlantiques.

Depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Transavia a relancé son activités avec deux vols opérés le 15 juin, vers le Portugal. Le premier vol a décollé à 09h30 vers Faro et le second à 17h40 vers Porto. À compter du 15 juin, elle desservira de nouveau le Portugal, puis étendra ses dessertes aux aéroports grecs d’Athènes et Héraklion, de Malaga en Espagne et Palerme en Italie. Ces vols seront complétés par d’autres destinations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des levées des restrictions des différents pays desservis par la compagnie.

Nathalie Stubler, Présidente-Directrice Générale de Transavia a déclaré : "nous sommes heureux de pouvoir accueillir à nouveau des passagers à bord de nos avions. Je remercie l’ensemble des équipes de Transavia et de Vinci Airports qui ont travaillé conjointement au cours de ces dernières semaines pour proposer un parcours voyageur complètement sécurisé tout au long du voyage. Ces premiers vols Transavia vers le Portugal seront rapidement complétés par d’autres destinations. Tout au long de l’été, nous développerons notre programme de vols en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des levées des restrictions dans les pays."

Concernant l'aéroport de Nantes-Atlantique, Transavia a également relancé son programme des vols le 15 juin dernier, avec un premier vol opéré en fin d’après-midi à destination de Lisbonne. À compter du 15 juin, elle desservira de nouveau Lisbonne, Porto et Faro, puis à compter du 29 juin étendra ses dessertes à la Grèce, l’Italie, la Croatie, l’Islande ainsi que l’Espagne. Ces vols seront complétés par d’autres destinations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des levées des restrictions des différents pays desservis par la compagnie.

