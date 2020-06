Vueling annonce la reprise de ses vols en France

Article publié le 20 juin 2020 par David Dagouret

La compagnie espagnole a annoncé qu'elle allait reprendre son activité depuis 6 aéroports français.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG, a annoncé la reprise de ses activités en France à la suite de la décision du gouvernement espagnol d’ouvrir ses frontières à l’intérieur de l'espace Schengen à partir du lundi 22 juin.

La compagnie aérienne desservira l’aéroport de Barcelone depuis l’aéroport de Paris Orly, en opérant 4 vols directs par semaine : tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche. En outre, en plus des 4 vols directs hebdomadaires vers Barcelone annoncés au départ de Nantes le mois dernier, Vueling assurera des vols à destination de Palma de Majorque et Malaga depuis cet aéroport. Les deux villes espagnoles seront desservies à partir du 4 juillet, à raison d’un vol par semaine.

Vueling opérera 23 routes au départ de 6 aéroports français en juillet. Depuis Marseille, Vueling assurera trois routes directes, vers Barcelone, Palma de Majorque et Alger. Au départ des aéroports de Nice, Nantes, Bordeaux et Lyon, Vueling assurera également des vols directs vers Barcelone.

Vueling relancera progressivement le reste de ses opérations internationales au cours du mois de juillet et opérera jusqu'à 180 liaisons sur l'ensemble de son réseau en Espagne et dans le reste de l'Europe, pour atteindre près de 2 000 vols hebdomadaires.

