Aeroscopia réouvre ses portes tous les jours

Article publié le 2 juillet 2020 par David Dagouret

Dès le 3 juillet le musée aéronautique reprendra une ouverture 7 jours sur 7. Le musée proposera dès le 04 juillet, des visites contée pour les enfants.

Aeroscopia avait réouvert ses portes partiellement le 20 mai dernier après le déconfinement mais dès demain, vendredi 03 juillet 2020, le musée réouvre ses portes tous les jours.



En plus des visites du musée et des avions, Aeroscopia proposera des visites contées pour les enfants :



Visite contée par CÉLINE MOLINARI Samedi 4 juillet et mercredi 8 juillet.



Ateliers LEGO BRICKS animés par BRICKS 4 KIDS Samedi 4 juillet, dimanche 19 juillet, mercredi 29 juillet, mardi 4 août, mercredi 12 août et dimanche 23 août.



Ateliers pilotage de Drones animés par LES SAVANTS FOUS

Dimanche 12 juillet : Drones Mission réglementation (Espace événementiel)

Samedi 25 juillet : Drones Mission sauvetage (Espace événementiel)

Dimanche 26 juillet : Drones Mission course d’obstacles (Espace événementiel)

Dimanche 2 août : Drones Mission course d’obstacles (Espace événementiel)

Vendredi 14 août : Drones Mission prise de vue (Espace événementiel)

Mercredi 19 août : Drones Mission sauvetage (Espace événementiel)



La démarche scientifique, KÉ-SA-CO ?! animée par LES SAVANTS FOUS Samedi 18 juillet.



Atelier créatif "MINI CERFS- VOLANTS » animé par LES SAVANTS FOUS Mercredi 22 juillet et dimanche 16 août.



Atelier "CE QUI SE CACHE DANS... L’A380 !" animé par MICKAËL JOURDAN Samedi 08 août.

