Air Austral reprend ses liaisons vers Mayotte

Article publié le 2 juillet 2020 par David Dagouret

À compter du 6 juillet, 5 rotations Paris-Mayotte seront programmées.

Air Austral a annoncé la reprise de ses vols de et vers Mayotte. Ainsi cette semaine, du 29 juin au 5 juillet, Air Austral effectuera 4 rotations entre Mayotte et Paris.



Au départ de Mayotte, et du fait des contraintes liées à la disponibilité de la flotte, 2 fréquences seront opérées pour la première fois en 777-300ER, les 1er et 5 juillet 2020. Compte tenu des spécificités de la piste courte de l'Aéroport de Pamandzi, le nombre de passagers et la charge totale de l'appareil seront limités. L'appareil fera également une escale technique à Nairobi.



Les deux autres fréquences seront opérées normalement en Boeing 787-8 les 2 et 4 juillet 2020.



À compter du 6 juillet, 5 rotations Paris-Mayotte seront programmées.



Air Austral proposera également des vols entre Mayotte et La réunion. Dans le sens Réunion-Mayotte, 5 vols sont prévus les 30 juin, 2, 3, 4 et 5 juillet.



Dans le sens Mayotte-La Réunion, compte tenu des capacités d’accueil et de traitement des passagers requis dans le cadre des mesures sanitaires imposées par les autorités, Air Austral ne sera autorisée à ne commercialiser qu’un seul vol, programmé le vendredi 3 juillet.

