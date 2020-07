Article publié le 26 juillet 2020 par David Dagouret

Le 23 juillet 2020, la compagnie canadienne a relancé son activité avec trois vols internationaux et trois vols nationaux.

Air Transat a repris ses vols commerciaux, le 23 juillet 2020, jour de la reprise de ses activités après quatre mois d’inactivité. Il s’agissait de trois vols internationaux (Montréal-Toulouse, Montréal-Paris et Toronto-Londres) et de trois vols nationaux (Montréal-Toronto, Toronto-Montréal et Toronto-Vancouver). D’ici le 2 août 2020, c’est l’ensemble de son programme d’été réduit qui compte 24 liaisons sur quelque 20 destinations qui sera mis en œuvre.

Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat a déclaré : "le 23 juillet est et restera une journée très spéciale dans l’histoire de Transat. Nous reprenons, de manière graduelle, nos activités aériennes après 112 jours d’arrêt. Il y aura de la fébrilité dans l’air ce soir à l’occasion de ces premiers décollages de notre transporteur. Toute l’équipe d’Air Transat, à commencer par notre personnel navigant en fonction, est très heureux de reprendre le service et d’offrir à nos passagers une expérience repensée et adaptée au contexte. Le ciel s’éclaircit tranquillement et c’est encourageant, mais cela ne veut pas dire pour autant que la crise provoquée par la COVID-19 est terminée."





Liens commerciaux

Sur le même sujet