Air Transat effectue ses deux premiers vols de livraison avec un mélange de carburant durable

Article publié le 21 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie a pris livraison de deux nouveaux Airbus A321neo LR depuis l'usine d'Hambourg.

Air Transat a effectué les 17 et 18 juillet ses deux premiers vols de livraison propulsés par un mélange kérosène contenant 10 % de carburant d’aviation durable (SAF), une première pour la compagnie canadienne.

C’est également une première pour l’usine d’Airbus à Hambourg qui produit ces appareils puisque, jusqu’à aujourd’hui, la livraison avec du SAF était proposée uniquement aux clients d’Airbus à ses usines de Toulouse, en France, et de Mobile, en Alabama, aux États-Unis. Le premier appareil a décollé à 14 h 04 (heure locale) de l’Aéroport de Hambourg-Finkenwerder (XFW) et a atterri autour de 16 h (heure locale) à l’Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL). Le second a pris son envol le lendemain, le samedi 18 juillet.

Ces deux appareils, qui sont les 5e et 6e Airbus A321neoLR qu’Air Transat intègre à sa flotte, font partie d’un accord avec AerCap pour la location à long terme de 17 A321neo (16 en version LR).

Produit par le procédé de valorisation des esters hydrotraités et acides gras (HEFA) par Neste et fourni par AirBP, le carburant durable des deux vols est certifié par l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) et répond aux exigences de durabilité de la directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne.

Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat a déclaré : "c’est un honneur pour nous et une marque de confiance d’Airbus d’être, conjointement avec AerCap, son premier client à profiter de cette nouvelle option de livraison à son usine Hambourg. Cette initiative s’inscrit dans notre volonté de réduire notre propre empreinte carbone tout en participant à l’atteinte des ambitieux objectifs de décarbonisation de l’industrie aérienne."

Christian Scherer, directeur commercial d’Airbus a déclaré : "la durabilité et l'efficacité sont essentiels pour nos clients et pour Airbus. Les progrès effectués en matière de carburant durable joueront un rôle important dans la réduction de l'empreinte écologique de l'industrie aéronautique. Nous prenons des engagements concrets afin de contribuer à un avenir éco responsable pour l'aviation en utilisant du carburant durable sur des vols de livraison avec des partenaires tels qu’AerCap, et Air Transat qui pilote l'appareil sans escale entre Hambourg et son port d'attache canadien."

Philip Scruggs, président et directeur commercial d'AerCap a déclaré : "nous sommes très heureux de participer à cette étape historique avec nos partenaires Airbus et notre client de longue date Air Transat, et ainsi les appuyer dans la réalisation de leurs ambitions de croissance durable. L'A321neoLR permettra à Air Transat de réaliser d'importantes économies de carburant tout en réduisant l'impact de ses activités sur l'environnement. "





