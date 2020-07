Air Transat signe un accord pour du carburant propre

Article publié le 13 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne a signé un premier contrat avec le consortium SAF + pour la commercialisation d'un carburant durable.

Air Transat et le consortium SAF ont annoncé la signature du premier accord pour la commercialisation de carburant d'aviation durable au Canada. C'est la première fois qu'une compagnie commerciale canadienne accepte de travailler main dans la main avec un développeur de carburant propre pour réduire son empreinte environnementale. Cet accord constitue un élément important de la stratégie de d’Air Transat pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie aérienne.

Le Consortium SAF+ est en train de finaliser la fabrication d'une usine pilote dans l’Est de Montréal pour fabriquer du kérosène à partir de dioxyde de carbone (CO2). Le procédé́ consiste à capturer le CO2 produit par les grands émetteurs industriels et à le convertir en carburant synthétique pour avions d'affaires en utilisant un procédé́ appelé́ Fisher Tropsch (FT). On estime que le kérosène SAF+ aura une empreinte carbone 80 % inférieure à celle du kérosène classique.

Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat a déclaré : "nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience de voyage à faible empreinte carbone, tout en respectant nos obligations environnementales."

Jean Paquin, président et chef de la direction du Consortium SAF+ a déclaré : "nous sommes heureux de travailler avec l'équipe environnementale d'Air Transat. Il faut des gens qui ont une vision pour s'investir dans ce projet, et Air Transat y a cru dès le premier jour et n'a jamais cessé de soutenir cette formidable démarche."





Liens commerciaux

Sur le même sujet