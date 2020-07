Airbus publie ses résultats du premier semestre 2020

Article publié le 30 juillet 2020 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique a enregistré une perte nette de 1,9 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année 2020.

Airbus a annoncé ses résultats financiers pour le premier semestre de l'année 2020. Le chiffre d'affaires pour cette période est de 18,9 milliards d'euros soit en baisse par rapport au chiffre d'affaires du semestre de 2019 qui était de 30,9 milliards d'euros. Le constructeur européen a également enregistré une perte nette de 1,9 milliard d'euros.

La baisse du chiffre d'affaires d'Airbus est en parti du à la forte baisse du marché des avions commerciaux où Airbus a enregistré une baisse de 50 % des livraisons d'une année sur l'autre. Au total, 196 avions commerciaux ont été livrés au premier semestre 2020 (contre 389 en 2019) dont 11 étaient des A220, 157 des appareils de la famille A320, 5 des A330 et 23 des A350.

Airbus Helicopters a enregistré des revenus stables avec une baisse des livraisons de 104 appareils en 2020 contre 143 en 2019. Les revenus d'Airbus Defence and Space ont été également impactés.

Les commandes nettes d'avions commerciaux s'élèvent au premier semestre 2020 à 298 ( 2019: 88 avions), dont seulement 8 avions au 2e trimstre. Le carnet total de commandes est de 7 584 avions commerciaux au 30 juin 2020.

Airbus Helicopters a enregistré 75 commandes nettes pour les six premiers mois de l'année 2020 (2019: 123), dont 3 H145, 1 Super Puma et 1 H160 au cours du seul deuxième trimestre. Les prises de commandes d'Airbus Defence and Space ont augmenté à 5,6 milliards d'euros.

Guillaume Faury, PDG d'Airbus a déclaré : "l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur nos finances est désormais très visible au deuxième trimestre. Les livraisons d'avions commerciaux ont été divisées par deux par rapport à l'année dernière. Nous avons préparé l'entreprise pour faire face à ce nouvel environnement du marché. La chaîne d'approvisionnement travaille désormais conformément au nouveau plan. Nous sommes confrontés à une situation difficile avec un avenir incertain, mais avec les décisions que nous avons prises, nous pensons être correctement prêts pour traverser cette période difficile dans notre secteur."





