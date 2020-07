ASL Airlines France annonce le lancement de trois nouvelles lignes

Article publié le 21 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie aérienne met en place des liaisons vers Ajaccio, Figari et Hammamet.

ASL Airlines France a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes, deux lignes vers la Corse et une vers la Tunisie.

Ainsi du 1er août au 5 septembre, ASL Airlines France met en place deux liaisons aériennes hebdomadaires entre Paris et Ajaccio et entre Paris et Figari.

Les horaires de ces vols, positionnés le samedi seront les suivants :

Pour Ajaccio :

départ de Paris-CDG à 8h00 - arrivée à Ajaccio à 9h40

départ d'Ajaccio à 10h40- arrivée à Paris-CDG à 12h25

Pour Figari :

départ de Paris-CDG à 14h55 - arrivée à Figari à 16h40

départ de Figari à 17h40 - arrivée à Paris-CDG à 19h25

En complément de son offre de vols entre Paris-CDG et Djerba mise en place depuis le 1er juillet et jusqu'au 2 septembre, ASL Airlines France lance une série de vols vers Hammamet au départ de Paris-CDG, à raison de deux vols par semaine, du 30 juillet au 3 septembre.

Les horaires pour Hammamet seront les suivants :

Mardi et jeudi

départ de Paris-CDG à 19h10 - arrivée à Hammamet à 20h55

départ Hammamet à 21h55 - arrivée à Paris-CDG à 01h35

