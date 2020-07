Austrian Airlines augmente son offre à 40 % jusqu'à la fin octobre

Article publié le 10 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie du groupe Lufthansa doublera son programme par rapport à son offre actuelle.

Austrian Airlines a annoncé qu'elle doublera son offre, qui passera des 20 % actuels à près de 40 % par rapport au programme de l'année précédente, sous réserve de nouvelles restrictions officielles. À partir du mois d'août, Austrian Airlines assurera de nouveau des vols vers Shanghai, initialement une fois par semaine. À partir de septembre, d'autres liaisons seront ajoutées au programme, qui sera initialement assuré jusqu'à une fois par jour. Il s'agit de Chişinău, Dnipro, Iaşi, Klagenfurt, Leipzig, Lviv, Lyon, Nuremberg, Odessa et Erevan.



Austrian Airlines augmente sa capacité sur presque toutes les liaisons existantes à partir de septembre. Cela signifie plus de vols et des avions plus grands. Par exemple, Amsterdam, Bruxelles, Bucarest, Copenhague, Düsseldorf, Francfort et Paris sont au programme à partir de septembre avec jusqu'à trois vols quotidiens. Athènes sera reliée jusqu'à deux fois par jour au lieu d'une. En raison de la montée en puissance constante des opérations, l'offre passera à plus de 30 % en septembre. D'ici la fin octobre, près de 40 % du programme de l'année précédente et plus de 60 destinations seront à nouveau au programme.



Andreas Otto, CCO d'Austrian Airlines a déclaré : "maintenant que nous avons publié l'ensemble de notre programme de vols d'été, nous offrons à nos clients une plus grande sécurité de planification. La demande jusqu'à présent nous rend confiants dans le fait que nous sommes sur la bonne voie avec la montée en puissance des opérations de vol."

