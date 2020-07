Austrian Airlines interrompt des vols en raison de nouvelles mesures de restriction

Article publié le 19 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie autrichienne renonce à de nombreux vols jusqu'au 31 juillet 2020, principalement vers les Balkans.

Le Ministère Fédéral autrichien des Affaires Sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des Consommateurs a annoncé avoir étendu la liste des interdictions d'atterrissage pour les avions. Depuis le jeudi 16 juillet 2020, aucun vol régulier en provenance, entre autres, des pays suivants ne sera autorisé à atterrir en Autriche : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Égypte, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord, Roumanie et Serbie. Les interdictions d'atterrissage pour les avions en provenance de Grande-Bretagne, de Suède et d'Ukraine ont été prolongées. Le décret est valable jusqu'au 31 juillet 2020.

En raison de l'interdiction officielle, Austrian Airlines se voit contrainte d'annuler tous ses vols entre Vienne et les destinations suivantes pendant la période du 16 au 31 juillet 2020 : Belgrade, Bucarest, Le Caire, Kiev, Londres, Podgorica, Pristina, Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Stockholm, Tirana et Varna. Les interdictions d'atterrissage auront également un impact sur le reste du réseau de lignes d'Austrian Airlines, étant donné que les lignes concernées sont fréquentées par de nombreux passagers en transfert. Des voyageurs qui manqueront donc à l’appel, par exemple à destination des États-Unis.

Les passagers dont le vol a été annulé et qui ne souhaitent pas faire usage des possibilités de rebooking peuvent demander un remboursement en utilisant le formulaire en ligne sur le site internet d'Austrian Airlines. Les voyageurs souhaitant reporter leur vol à une date ultérieure disposent de différentes options de réservation et peuvent effectuer leur voyage jusqu'à la fin de l'année 2021.

Andreas Otto, CCO d'Austrian Airlines a déclaré : "bien sûr, nous comprenons que la santé est une priorité absolue dans la situation actuelle. L'objectif commun est toujours de maîtriser la pandémie. Toutefois, les interdictions de voyage à l'échelle de pays entiers - avec un préavis extrêmement court - constituent un énorme défi pour nous et nos voyageurs. Nous préconisons une politique des voyages uniforme et stable au sein de l'UE afin de ne pas affaiblir à long terme la position de Vienne en tant que plaque tournante des vols. Dans le cas contraire, les voyageurs d'affaires et les autres passagers en correspondance chercheront d'autres moyens de rejoindre à des destinations long-courriers. En collaboration avec les autorités et l'aéroport, nous voulons et devons trouver une solution pour assurer les correspondances afin d'empêcher les entrées non contrôlées le plus rapidement possible."





