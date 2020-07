Boeing annonce la fin de la production de son B747

Article publié le 30 juillet 2020 par David Dagouret

Lors de l'annonce de ses résultats du deuxième trimestre 2020, le constructeur américain a confirmé la fin du jumbo jet dès 2022.

Boeing a annoncé ce mercredi 29 juillet 2020 ses résultats financiers pour le second trimestre de cette année 2020. Le constructeur américain a précisé qu'il avait subi une lourde perte financière lors de cette période due à la pandémie de la Covid-19 ainsi que l'immobilisation de son Boeing 737 Max.

Au deuxième trimestre 2020, Boeing a réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 milliards de dollars soit une baisse de 25 % par rapport à l'année précédente mais le constructeur a surtout enregistré une perte nette de 2,4 milliards de dollars durant le second trimestre. Le secteur "avion commercial" a enregistré une baisse de 65 % avec seulement 70 avions livrés sur le premier semestre de l'année 2020.

David Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "au deuxième trimestre, nous sommes restés concentrés sur la santé de nos employés et des communautés où nous sommes implantés, tout en prenant des mesures proactives en vue de faire face aux conséquences sans précédent de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’aviation commerciale. Nous collaborons étroitement avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires du monde entier pour relever les défis auxquels notre secteur industriel est confronté, poursuivre notre rétablissement et reconstruire pour être plus forts à l’issue de cette crise."

Pour faire face à la crise, Boeing avait déjà prévu un plan de restructuration avec la suppression de près de 16 000 emplois et la baisse de la production de ses avions mais d'après Davd Calhoun les premières mesures ne suffiront pas et que d'autres mesures devaient être prises. Ainsi la production de des Boeing 787 allaient baisser et passer à six par mois, l'entrée du Boeing 777X est repoussé à 2022 mais la mesure la plus importante est la fin de la production de son Boeing 747.

Lancé dans les années 70, le Boeing 747 a rencontré un fort succès mais depuis le début de la pandémie du coronavirus, le jumbo jet a été peu à peu retiré de la flotte des compagnies aériennes car trop gourmand en carburant. Au jour d'aujourd'hui le constructeur américain a produit plus de 1 550 Boeing 747 sur un total de 1571 exemplaires commandés, il reste donc près de 20 exemplaires de la "reine des cieux" avant que la chaîne de production ferme ses portes.

