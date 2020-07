DHL Express achète quatre Boeing 767

Article publié le 25 juillet 2020 par David Dagouret

Ces appareils sont quatre appareils B767-300 convertis en cargo par le constructeur américain, Boeing.

DHL Express et Boeing ont signé un contrat pour l'acquisition, par DHL Express, de quatre Boeing 767-300 convertis en cargo (767-300BCF). Le 767-300BCF affiche quasiment les mêmes capacités de fret que le cargo 767-300F avec environ 50 tonnes de charge autorisée par la structure pour un rayon d'action approximatif de 3 000 miles marins (5 556 kilomètres) et un poids maximum au décollage de 186 880 kilogrammes.

Dans le cadre de sa Stratégie 2025, l'entreprise anticipe la poursuite de la croissance du e-commerce transfrontalier et, par conséquent, un recours accru à son expertise en matière de livraisons intercontinentales. L'objectif est donc de disposer d'un réseau mondial bien connecté tout en réduisant les émissions de carbone et la consommation de carburant, ce, pour le bien de l'environnement, des partenaires ainsi que des clients. Depuis 2019, DHL Express a également acquis 14 appareils haut de gamme Boeing 777F économes en carburant pour remplacer ses anciens 747-400. DHL Express exploite plus de 260 avions dédiés avec des partenariats auprès de 17 compagnies aériennes, sur plus de 3 000 vols quotidiens, dans 220 pays et territoires.

Geoff Kehr, Senior Vice-Président de la gestion de la flotte aérienne mondiale chez DHL Express a déclaré : "nous avons hâte d'intégrer ces cargos B767 supplémentaires au réseau aérien de DHL Express. Cela fait de nombreuses années que nous exploitons le modèle 767-300F dans le cadre de notre flotte mondiale. Aujourd'hui, nous entendons poursuivre l'investissement dans la plateforme par l'intégration d'autres exemplaires de 767-300BCF (Boeing Converted Freighters). Le modèle cargo apporte une polyvalence reconnue ; nous profitons de la possibilité qui nous est ainsi offerte de gagner encore en efficacité tout en améliorant dans le même temps notre empreinte environnementale. Cette démarche nous rapproche de nos objectifs dans le cadre de la Stratégie 2025 et nous permet de garantir à nos clients la meilleure qualité de service possible."

Ihssane Mounir, Senior Vice-Président des Ventes et du Marketing chez The Boeing Company a déclaré : "Boeing s'engage à proposer les capacités de fret dont DHL a besoin pour bien remplir sa mission en tant qu'entreprise parmi les leaders de la logistique et du fret express les plus fiables dans le monde. Nous sommes ravis que DHL ait fait le choix des plateformes Boeing pour optimiser ses opérations. À ce jour, Boeing a reçu 51 commandes et engagements portant sur le 767-300BCF."





