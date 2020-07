Japan Airlines annonce son programme de vol pour les mois d'août et septembre

Article publié le 16 juillet 2020 par David Dagouret

La fréquence entre Paris et Tokyo passera de 2 à 3 vols par semaine dès le mois d'août prochain.

Japan Airlines (JAL) a annoncé son programme des vols internationaux pour les mois d’août et septembre.

Les rotations entre Paris CDG et Tokyo Haneda passeront de 2 par semaine au mois de juillet à 3 par semaine entre le 1er août et le 30 septembre 2020. Le vol JL046 décollera de Paris à 19h00 le mercredi, vendredi et dimanche pour arriver à Tokyo à 13h55. Le vol JL045 depuis Tokyo opérera le mardi, jeudi et samedi, décollant du Japon à 10h40 pour arriver à 16h15 à Paris CDG.

La ligne entre Francfort et Tokyo Narita sera également renforcée à raison de 3 vols par semaine, quant aux liaisons de JAL au départ de Londres et Helsinki vers Tokyo Haneda, le nombre de rotations restera inchangé à raison de 3 vols par semaine sur la période.

Les liaisons de Tokyo vers Moscou et Vladivostok resteront toujours fermées en août et septembre.

