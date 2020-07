Japan Airlines de retour à Paris

Article publié le 3 juillet 2020 par David Dagouret

Depuis le 1er juillet 2020, la compagnie japonaise a relancé ses vols commerciaux vers Paris Charles-de-Gaulle.

Japan Airlines (JAL) a annoncé la reprise de ses vols commerciaux entre l’Europe et le Japon à raison de 2 vols par semaine pour ses lignes entre Paris, Francfort et Tokyo et de 3 vols par semaine pour ses lignes au départ d’Helsinki et Londres vers Tokyo.

Après une interruption de plus de 3 mois, JAL a repris sa ligne directe entre Paris et Tokyo en Boeing 777, le mercredi 1er juillet, avec le vol JL046 qui s'est envolé vers Tokyo Haneda à 19h04.

Les horaires des vols entre Paris et Tokyo (heure locale) sont les suivants :

JL046 Paris→Tokyo 19h00 13h55 mer, dim

JL045 Tokyo→Paris 10h40 16h15 mar, sam

