La production du Falcon 6X progresse

Article publié le 17 juillet 2020 par David Dagouret

Dassault aviation a publié les premières photographies de la production de son futur avion d'affaires dont le premier vol est prévu début 2021.

Dassault Aviation a annoncé que la production du Falcon 6X avançait malgré la pandémie du coronavirus. Le constructeur aéronautique a publié des photographies de son futur avion d'affaires précisant que le premier vol du Falcon 6X est prévu pour le début de l'année 2021.

Trois avions d'essais participeront à la certification en vol du Falcon 6X. Le premier de ces trois appareils a été mis sous tension et est entré dans la phase des essais au sol. Le Falcon 6X n°2 et 3 sont quant à eux à un stade avancé d'assemblage et de production.

La certification et la mise en service du Falcon 6X sont prévues pour l'année 2022.

Liens commerciaux

Sur le même sujet