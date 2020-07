La séparation entre Air Austral et Air Madagascar est officielle

Article publié le 23 juillet 2020 par David Dagouret

Le 21 juillet 2020, les deux compagnies ont signé un protocole d'accord entérinant la sortie définitive d'Air Austral du capital d'Air Madagascar.

Les compagnies Air Austral et Air Madagascar ont signé le 21 juillet 2020 un protocole d’accord entérinant la sortie définitive d’Air Austral du capital d’Air Madagascar. L’État malgache et la CNAPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) reprennent ainsi officiellement le contrôle et la gouvernance d’Air Madagascar.

Cela vient clôturer le partenariat capitalistique établi en 2017 entre les deux compagnies et se matérialise concrètement par un échange de parts : Air Austral échangeant les parts de la CNAPS contre des parts d’Air Austral dans Air Madagascar et ce, sans aucune incidence financière pour les deux parties. Suite à la signature, les 3 administrateurs nommés par Air Austral ont présenté leur démission permettant ainsi une recomposition du Conseil d’Administration d’Air Madagascar.

Dans un contexte sanitaire et économique mondial qui conduit chacun à repenser ses fondamentaux, les nouvelles ambitions du gouvernement malgache, souhaitant reprendre en main le destin de sa compagnie nationale, ont amené Air Austral à considérer que sa sortie totale constituait l’option la plus raisonnable. Les accords signés traduisent cette volonté commune des deux sociétés de poursuivre leurs propres ambitions, choix et orientations stratégiques.

Si le partenariat stratégique entre les deux compagnies prend fin aujourd’hui, Air Austral, tout comme Air Madagascar, ne ferment aucune porte à d'autres collaborations futures.

