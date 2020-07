Lufthansa Group : 50 % de la flotte de retour dans les airs

Article publié le 1 juillet 2020 par David Dagouret

Près de 380 avions seront remis en service d'ici le mois d'octobre.

Les compagnies aériennes de Lufthansa Group passent d'une planification des vols à court terme à une planification à plus long terme et complètent dès à présent leurs programmes d'ici la fin octobre. Le nouvel horaire d'été est mis en place et disponible dans les systèmes de réservation depuis le 29 juin. Il sera valable jusqu'au 24 octobre, date de la fin de la saison estivale traditionnelle.



Cela signifie que les compagnies aériennes offriront au cours du mois prochain plus de 40 % de leur programme de vols initialement prévu. Au total, plus de 380 appareils des compagnies de Lufthansa Group seront utilisés à cette fin jusqu'en octobre. Ce qui signifie que la moitié de la flotte du groupe est à nouveau en service, soit 200 avions de plus qu'en juin.



Le groupe allemand a également annoncé développer ses connexions en France, reliant de nouveau les provinces françaises aux hubs européens. En complément des destinations Lyon, Nice et Marseille, la liaison Toulouse - Munich proposera jusqu’à 15 vols hebdomadaires et Nantes - Munich jusqu’à 7 vols hebdomadaires à partir de septembre. Paris sera reliée à Francfort et Munich à raison de 3 fois par jour pour chacune des destinations.



D'ici la fin octobre, plus de 90 % de toutes les destinations court et moyen-courrier initialement prévues et plus de 70 % des long courrier de Lufthansa Group seront à nouveau desservies.



La marque principale Lufthansa assurera 150 liaisons sur le continent américain chaque semaine en été/automne via les hubs de Francfort et de Munich. Environ 90 vols par semaine sont prévus vers l'Asie, plus de 45 vers le Moyen-Orient et plus de 40 vers l'Afrique. Les vols reprendront d'ici octobre au départ de Francfort vers des destinations telles que Miami, New York (JFK), Washington, San Francisco, Orlando, Seattle, Detroit, Las Vegas, Philadelphie, Dallas, Singapour, Séoul, Cancún, Windhoek et Maurice. Le service sera repris d'ici octobre à partir de Munich : New York/Newark, Denver, Charlotte, Tokyo Haneda et Osaka.



Lufthansa offre un total de plus de 2 100 liaisons hebdomadaires sur des lignes courts et moyens courriers. Au départ de Francfort, 105 autres destinations seront proposées et, au départ de Munich, environ 90. Les destinations suivantes seront reprises au départ de Francfort avant le mois d'octobre : Séville, Glasgow, Édimbourg, Saint-Jacques-de-Compostelle, Basel, Linz et autres. Au départ de Munich, Lufthansa desservira d'autres destinations autour de la Méditerranée, par exemple Rhodes, Corfou, Olbia, Dubrovnik et Malaga, mais aussi Faro et Funchal/Madère.



Austrian Airlines proposera quant à elle à partir du mois de juillet près de 50 destinations.



SWISS continuera d'étendre ses dessertes au départ de Zurich et de Genève, ajoutant de nouvelles destinations à son réseau en plus des lignes existantes. En juillet, SWISS ajoutera 12 nouvelles liaisons européennes au départ de Zurich. Au départ de Genève, SWISS proposera 24 nouvelles destinations européennes. Au total, SWISS desservira 11 destinations long-courriers au départ de Zurich en juillet et 17 en octobre.



Eurowings augmente également de manière significative ses horaires de vol pour les voyageurs d'affaires et de loisirs, avec l'intention de revenir à 80% de son réseau au cours de l'été.



Brussels Airlines élargit son offre, tant pour les voyageurs de loisirs que pour les clients d'affaires. En septembre et octobre, le transporteur prévoit d'exploiter 45 % de son programme initialement prévu.



Harry Hohmeister, membre de l‘Executive Board de Deutsche Lufthansa AG a déclaré : "les frontières s'ouvrent à nouveau progressivement. La demande augmente, à court mais aussi à long terme. Nous élargissons donc constamment notre programme de vols et notre réseau mondial et nous poursuivons notre redémarrage. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos clients encore plus de correspondances vers toutes les parties du monde via toutes les compagnies aériennes du groupe et tous les hubs."





