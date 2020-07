Nouveaux objectifs écologiques pour Cathay Pacific

Article publié le 23 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie présente ses principales avancées dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance dans son rapport RSE 2019.

Le groupe Cathay Pacific publie son rapport RSE 2019, donnant un aperçu complet de son approche ainsi que des performances de Cathay Pacific et de ses filiales dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance.

En mettant l’accent sur le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources, la gestion des déchets et le soutien aux concitoyens et à la communauté, le rapport présente les efforts déployés par le groupe pour évoluer vers une aviation plus durable, limitant son empreinte écologique.

Cathay Pacific s’est fixé l’objectif de réduire de 50 % son utilisation du plastique à usage unique (PUU) d’ici à la fin de 2022, en retirant chaque année près de 200 millions de pièces de PUU de ses activités. En 2019, ce sont plus de 32 millions de pièces de PUU qui ont été retirées des opérations de la compagnie. Cathay Pacific continue à explorer les possibilités de circuit fermé et les matériaux de substitution pour remplacer encore davantage d'articles en plastique à usage unique.

Cathay Pacific souhaite réduire sa dépendance aux ressources lorsque cela est possible, et chercher à réutiliser la valeur des matériaux lorsqu'ils ont rempli leur fonction première. Grâce à ses vols, la compagnie a recyclé près de 2 500 tonnes de déchets et donné 563 tonnes de nourriture excédentaire à des organisations caritatives. Les tapis des appareils Cathay Pacific sont fabriqués à partir de déchets de nylon régénérés. La compagnie recycle ou réoriente également environ 90 % de tous les appareils qu’elle met hors service.

Cathay Pacific a lancé de nouvelles initiatives en matière d'efficacité énergétique en intégrant notamment six Airbus A350 plus économes en carburant à sa flotte. La compagnie s’est engagée à acheter 1,1 million de tonnes de carburant durable d’ici 10 ans. Depuis 2016, les 34 Airbus A350 flambant neufs de la compagnie ont été livrés de Toulouse à Hong Kong en utilisant un mélange de biocarburant fabriqué à partir de matières premières renouvelables à base de sucre. Depuis 1998, tous ces efforts ont permis une amélioration cumulée de 27 % de l’efficacité énergétique de Cathay Pacific.

En 2019, un total de 33 922 tonnes d'émissions de carbone produites par les activités de Cathay Pacific ont été compensées par son programme volontaire de compensation carbone, Fly Greener. Pour étendre la portée de Fly Greener, la compagnie a triplé toutes les compensations carbones effectuées par ses passagers dans le monde pendant deux mois en 2019. Aux Pays-Bas, Cathay Pacific est également partenaire de l'agence de voyage Travel Essence qui s'est engagée à compenser tous les voyages de ses clients. Depuis le début de ce partenariat, 55 000 tonnes de carbone ont été compensées par Fly Greener.

L’objectif fondamental de Cathay Pacific est de devenir l’une des compagnies aériennes les plus progressistes au monde. Les initiatives de la compagnie telles que le Cathay Female Pilot Advisory Group, le Cathay Women’s Network, et Fly With Pride correspondent à ses principaux domaines d'intervention, comme l’égalité homme-femme, la communauté LGBT+ et les différences intergénérationnelles.

Cathay Pacific a été la première compagnie au monde à proposer OmniPork – une protéine d’origine végétale – sur ses vols. Depuis 2018, le salon primé The Pier First Class Lounge à l'Aéroport International de Hong Kong propose « Beyond Meat » – un substitut de viande – comme alternative végétale pour les recettes.

Augustus Tang, CEO de Cathay Pacific, a déclaré : "lors de l’élaboration de ce rapport, une urgence de santé publique a secoué l’économie mondiale. Aujourd’hui, il nous paraît plus important que jamais de favoriser la positivité, de protéger les populations, de renforcer les communautés et de relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes déterminés à jouer notre rôle dans cette démarche extrêmement importante qui exige que nous réussissions financièrement, mais d’une manière responsable sur le plan social et environnemental. Notre engagement à nous développer durablement dans la transparence et la responsabilité est toujours aussi fort."





