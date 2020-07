Premier vol public pour l'INTEGRAL R

Article publié le 2 juillet 2020 par David Dagouret

Ce vol a durée près d'une heure depuis l'aéroport de Toulouse-Francazal.

Conçu et développé par la société toulousaine AURA AERO, le tout premier exemplaire d’INTEGRAL R, l’avion biplace de nouvelle génération 100% français, a effectué ce jour avec succès son premier vol public au départ de l’aéroport de Toulouse-Francazal. L’avion avait auparavant réalisé un premier vol technique, le 22 juin.



Le premier INTEGRAL R, immatriculé F-WJMK, a décollé à 15h30, pour un vol d’une durée d’une heure, au cours duquel les pilotes d’essais Eric DELESALLE et Hervé POULIN ont exploré les performances de vol de l’avion conformément au programme visé.



Eric DELESALLE a déclaré : "cet avion est bien né ! Dès le premier vol, les commandes de vol s’avèrent remarquablement équilibrées et les efforts sont homogènes en profondeur et en gauchissement. La maniabilité est excellente, et cet avion devrait satisfaire les exigences des voltigeurs aguerris !



INTEGRAL R est un avion biplace à train classique qui permet une activité intense en voltige. Il peut atteindre une vitesse de croisière de 180 kt (335 km/h) avec une autonomie de plus de 1 000 km et une charge utile jusqu’à 330 kg. La famille compte également INTEGRAL S, une variante à train tricycle.



Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO, a déclaré : "ce premier vol marque le démarrage concret de l’aventure INTEGRAL, et nous sommes aujourd’hui très émus et fiers de voir notre projet prendre enfin son envol, au sens premier du terme ! AURA AERO se positionne sur un marché en constante évolution, avec de nouveaux besoins, nécessitant des appareils aptes à remplir ces nouvelles missions, et c’est ce que nous avons voulu proposer avec la famille INTEGRAL. Nos premières commandes confirment que cet appareil a toute sa place sur le marché des biplaces aujourd’hui."





Liens commerciaux