Qatar Airways augmente ses fréquences au départ de Paris

Article publié le 2 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie qatarie proposera en juillet 11 vols hebdomadaires au départ de la capitale française.

Qatar Airways a annoncé l'augmentation de ses vols au départ de Paris. Qatar Airways qui opère actuellement 7 vols entre Paris-CDG et Doha passera à 11 vols par semaine à partir de ce mois de juillet.



Qatar Airways desservira la capitale française en Airbus A350-900 et utilisera également en complément un Boeing 777 sur cette route.



Frédéric Gossot, Country Manager France & Benelux Qatar Airways, a déclaré : "ces derniers mois ont été difficiles pour toute l’industrie du transport aérien, mais nous sommes aujourd’hui ravis de pouvoir augmenter nos fréquences au départ de Paris. Grâce à ses équipes dévouées, son organisation solide et sa résilience face à la crise, Qatar Airways est aujourd’hui devenue la première compagnie aérienne au monde en termes de transport de passagers et de fret. Notre objectif est d’offrir l’expérience de vol la plus sûre, la plus confortable et la plus fiable possible à tous nos passagers. Nous sommes ravis que les voyageurs au départ de Paris puissent voyager à bord de nos A350s. Grâce à leurs performances environnementales, ils sont aujourd’hui très appréciés par le grand public."





Liens commerciaux

Sur le même sujet