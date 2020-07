Qatar Airways lance un vol à destination de Cebu aux Philippines

Article publié le 30 juillet 2020 par David Dagouret

Depuis le 24 juillet dernier, la compagnie qatarie a lancé cette nouvelles destinations vers les Philippines.

Qatar Airways a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison vers les Philippines, effective depuis le 24 juillet. Après Brisbane, en Australie, et Toronto, au Canada, c’est au tour de Cebu, aux Philippines, d’être ajoutée au réseau de la compagnie. Qatar Airways annonce également la reprise de ses vols vers la Chine, avec une liaison hebdomadaire vers Guangzhou.

D'ici la fin juillet, le réseau de la compagnie s'étendra à plus de 450 vols hebdomadaires vers plus de 70 destinations, avec l'ajout de Cebu (trois vols hebdomadaires à partir du 24 juillet) et de Guangzhou (un vol hebdomadaire à partir du 26 juillet). La compagnie avait effectué son dernier vol vers Cebu en mars 2012. Avec la relance de cette destination, le réseau de la compagnie aérienne aux Philippines s'étendra à 13 vols hebdomadaires :

Manille (neuf vols hebdomadaires)

Clark (un vol hebdomadaire)

Cebu (trois vols hebdomadaires)

