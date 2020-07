Qatar Executive présente le programme Diamond Agreement

Article publié le 25 juillet 2020 par David Dagouret

Les voyageurs pourront ainsi voyager sur des jets privés.

Qatar Executive a annoncé le lancement du programme Diamond Agreement, qui permet aux voyageurs de pré-réserver des heures de vols à un taux horaire fixe. Ils pourront ainsi voyager sur des jets privés d’exception à longue et très longue portée.

Pour adhérer à Diamond Agreement, les voyageurs doivent simplement acheter un minimum de 50 heures de vol, sans frais d’adhésion. Les tarifs horaires fixes et tout compris couvrent à la fois les heures de vol et le temps de roulage. Les heures de vols achetées à l’avance peuvent être utilisées sans limitation de durée et sans seuil ou limite annuels.

Les clients de Qatar Executive sont également assurés d’avoir de la disponibilité sur les vols dès lors qu’ils réservent plus de 72 heures à l’avance.

Qatar Executive exploite actuellement une flotte de 18 jets privés de pointe, dont des Gulfstream G650ER, des Gulfstream G500 et des Global 5000.

M. Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "en tant que membre du groupe Qatar Airways, Qatar Executive offre une expérience de voyage exceptionnelle aux clients des jets privés. Avec le programme Diamond Agreement, nous pouvons désormais offrir des options de voyage encore plus flexibles et sur mesure aux passagers de Qatar Executive, qui pourront ainsi profiter de notre service à bord d’excellence et voyager en toute sécurité à bord de nos appareils".

M. Mark Hardman, Acting Executive Vice President de Qatar Executive, a déclaré : "nous sommes ravis de lancer le programme Diamond Agreement, qui s’adapte aux besoins exacts de chaque client en termes de voyage, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Le programme offre une flexibilité presque illimitée à un prix fixe. En outre, nous comprenons qu'en raison de la pandémie COVID-19, les clients recherchent des services polyvalents et de qualité auprès d'un opérateur réputé et sûr. En cette période sans précédent, les exigences en matière de voyage changent souvent et, de ce fait, nos clients peuvent compter sur nous pour leur offrir un service sur mesure, les heures non utilisées étant remboursables à tout moment."

