Reprise des vols commerciaux à l'aéroport de tarbes Lourdes

6 juillet 2020

Depuis le 02 juillet dernier, les vols commerciaux ont repris notamment les vols Air France et Ryanair.

Le trafic commercial de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées après une période d‘interruption de plus de 3 mois.

Le vol régulier de la ligne Paris Orly opérée par la compagnie aérienne Air France a repris ce jeudi 02 Juillet 2020. Les vols reprendront de façon progressive, 8 vols par semaine en moyenne au mois de juillet et de 8 à 10 vols quotidiens au mois d’août. Un retour à la normale de la desserte sur la base des 3 vols quotidiens est prévu pour septembre.



Les vols de la compagnie aérienne Ryanair ont également repris ce jeudi 02 juillet avec les destinations de Cracovie et de Rome, suivies de Londres, Milan, Dublin les jours prochains et Lisbonne au mois d’août.

