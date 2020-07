Ryanair a repris ses vols

Article publié le 2 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie low-cost a repris son activité le 1er juillet avec plus de 1 000 vols quotidiens dans l'Europe.

Ryanair a annoncé la reprise de ses vols, mercredi 1er juillet 2020, avec plus de 1 000 vols quotidiens dans toute l'Europe. Ces vols ont été effectués dans 200 aéroports européens ce qui correspond à près de 90 % du réseau de lignes antérieures à la crise du coronavirus.



Michael O'Leary, le PDG du groupe Ryanair, a déclaré : "nous avons effectué environ 250 vols quotidiens au cours des 10 derniers jours de juin dans le cadre de la reprise des services de nos avions, nos équipages et nos équipes de maintenance. À partir d'aujourd'hui, nous effectuons 1 000 vols quotidiens sur l'ensemble de notre réseau européen, ce qui représente environ 40 % de notre capacité normale pour le mois de juillet. Nous prévoyons de transporter en juillet plus de 4,5 millions de clients, dont un grand nombre de familles qui prennent des vacances bien méritées en Méditerranée après les défis importants liés au confinement du Covid-19, à l'enseignement à domicile, etc.



Ces 1 000 vols quotidiens marquent un tournant important pour Ryanair et pour l'industrie du tourisme en Europe, qui soutient tant d'emplois et de petites entreprises. Avec nos partenaires aéroportuaires, nous suivons les directives sanitaires de l'AESA et de l'ECDC afin de garantir que nos clients et leurs familles puissent voyager en toute sécurité tout en minimisant le risque de propagation du Covid-19.



Nous nous félicitons de la décision prise cette semaine par le gouvernement britannique de remplacer sa quarantaine "de remplissage de formulaires", qui a échoué, par des ponts aériens vers la majeure partie de l'Europe. Nous demandons également au gouvernement irlandais de mettre fin à son exercice tout aussi inutile de remplissage de formulaires dans les aéroports. L'industrie touristique irlandaise, qui soutient 100 000 emplois, dépend fortement, en juillet et août, de l'accueil des visiteurs britanniques et européens, et ce remplissage inutile de formulaires dissuadera les visiteurs et portera préjudice au tourisme et aux emplois irlandais.



Il est temps pour l'Europe de reprendre l'avion, il est temps de relancer l'industrie du tourisme en Europe, et Ryanair est fière de mener cette initiative avec plus de 1 000 vols quotidiens à des tarifs, pour des voyages en juillet et août, qui commencent à seulement 19,99 € l'aller simple."





