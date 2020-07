Safran signe un contrat de maintenance avec l'Armée de l'Air néerlandaise

Article publié le 1 juillet 2020 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance des moteurs des hélicoptères Cougar néerlandais.

Safran Helicopter Engines a annoncé la signature d'un contrat pluriannuel avec l’Armée de l'air royale néerlandaise (Royal Netherlands Air Force, RNLAF) pour la maintenance des moteurs Makila équipant sa flotte d'hélicoptères AS532U2 Cougar Mk.II. À la suite d'un appel d'offres public, le contrat officialise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) portant sur 40 moteurs Makila 1A2, jusqu'à leur fin de vie.



Safran Helicopter Engines prendra en charge l’ensemble du MRO des moteurs Makila 1A2 de la RNLAF, y compris la fourniture de pièces de rechange, les équipements de service au sol ainsi que l'assistance technique.



Le général A.R. Laurijssen, commandant du Logistics Centre Woensdrecht au sein de la RNLAF, a déclaré : "nous entretenons de bonnes relations avec Safran depuis plusieurs années. Avec ce contrat, nous allons encore augmenter le niveau de soutien de notre flotte de Cougar dans leurs missions autour du monde. Pour nous, c’est un pas de plus dans notre excellence opérationnelle."



Olivier Le Merrer, directeur support et services de Safran Helicopter Engines, a déclaré: "nous sommes fiers de renforcer notre lien avec l’Armée de l'air royale néerlandaise avec cet accord de support complet. Il poursuit une relation de longue date avec le Logistics Centre Woensdrecht dans la maîtrise des coûts d'exploitation des moteurs. Nous nous engageons à leur offrir un soutien au meilleur niveau mondial."

