Twin Jet reprend la ligne Metz-Nancy / Lyon

Article publié le 23 juillet 2020 par David Dagouret

Elle remplacera Air France-Hop! sur cette liaison.

Dès le 14 septembre 2020, Twin Jet remplacera Air France-Hop! sur la liaison Metz-Nancy / Lyon. La compagnie française proposera cette liaison à raison de trois fréquences par jour. Cette ligne sera effectuée en Beechcraft 1900D.

Guillaume Collinot directeur général de Twin Jet a déclaré : "nous sommes de fidèles opérateurs opérant sur la base de Metz depuis maintenant plus de 17 ans. Nos clients apprécient notre service et nous connaissons parfaitement le marché local, raison de notre décision. Cette ouverture est faite en partenariat avec l'aéroport et la Région, car nos objectifs sont communs : soutenir l'économie locale avec un opérateur ponctuel et fiable comme l'apprécie depuis des années Monsieur Loubet le Directeur Général de l'aéroport."

Olivier Manaut, président de la compagnie a déclaré : "la plateforme Metz Nançy Lorraine est un outil indispensable pour l'industrie locale, nous n'avons pas hésité un instant à l'appel des collectivités car nos clients nous soutiennent et nous sollicitent ! Ils savent que Twin Jet a été la seule compagnie à rembourser les billets depuis février 2020 dès qu'un vol a été annulé pour cause COVID, et cela a encore plus fidélisé nos clients auprès de notre compagnie !".





