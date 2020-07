Vueling Airlines annonce le lancement de 5 nouvelles lignes au départ d'Orly

Article publié le 26 juillet 2020 par David Dagouret

Dès le mois d'août, la compagnie espagnole proposera 5 nouvelles routes au départ d'Orly. Au total elle proposera ainsi 22 routes en août contre 15 en juillet.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG, renforce sa présence au départ de la capitale française en proposant 5 routes supplémentaires au départ de Paris-Orly en août vers : Copenhague, Venise, Fuerteventura, Minorque et Saint-Jacques-de Compostelle. La compagnie aérienne desservira ainsi un total de 22 routes au départ de l’aéroport parisien en août, contre 15 routes en juillet.

La réouverture de ces 5 routes supplémentaires vient s’ajouter aux 15 routes déjà opérées par Vueling en juillet (Barcelone, Ibiza, Palma de Majorque, Rome, Lisbonne, Milan, Alicante, Londres, Séville, Porto, Malaga, Valence, Florence, Bilbao et Grande Canarie), ainsi qu’aux 2 routes dont la reprise en août avait déjà été annoncée (Lanzarote et Tenerife).

Le détail et fréquences de vols des 5 routes supplémentaires en août, au départ de Paris-Orly, est le suivant :

Copenhague-Paris Orly dès le 1er août à raison d'1 vol/semaine

Fuerteventura-Paris Orly dès le 1er août à raison d'1 vol/semaine

Minorque-Paris Orly dès le 1er août à raison de 2 vols/semaine

Venise-Paris Orly dès le 2 août à raison de 2 vols/semaine

Saint-Jacques-de-Compostelle-Paris Orly dès le 3 août à raison de 2 vols/semaine

Vueling opèrera un total de 35 routes en août, au départ de 7 aéroports français : Paris-Orly, Nantes, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux et Marseille. Et la hausse de l’activité de Vueling au mois d’août ne concerne pas exclusivement l’aéroport de Paris Orly. Douze routes supplémentaires seront opérées par Vueling en août au départ de Paris-Orly, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Marseille. La reprise de la route reliant Toulouse à Palma de Majorque marquera le retour de Vueling au départ de l’aéroport toulousain.

