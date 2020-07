Vueling lance 7 nouvelles routes en France en août

Article publié le 13 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie va opérer un total de 30 routes, au départ de 7 aéroports français : Paris-Orly, Nantes, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux et Marseille.

Vueling Airlines, compagnie du groupe IAG, a annoncé qu'en août elle proposera 7 routes supplémentaires et intensifiera également la fréquence de la plupart de ses vols opérés depuis juillet.

Depuis Paris-Orly, Vueling va opérer un total de 17 routes en août. Les 15 routes déjà opérées en juillet vers Barcelone, Londres, Séville, Palma de Majorque, Ibiza, Bilbao, Alicante, Malaga, Valence, Grande Canarie, Rome, Milan, Florence, Lisbonne et Porto sont maintenues et verront, pour 11 d’entre elles, leurs fréquences de vols augmenter. A cela s’ajoute, 2 routes supplémentaires vers Lanzarote et Tenerife sud.

Le détails sur les vols et les fréquences au départ de Paris Orly en juillet et/ou en août :

Barcelone Paris Orly Jusqu’à 4 vols/jour (depuis le 1er juillet) 6 vols/jour

Ibiza Paris Orly 4 vols/semaine(depuis le 4 juillet) Jusqu’à 2 vols/jour

Palma de Majorque Paris-Orly 4 vols/semaine (depuis le 4 juillet) 2 vols/jour

Rome Paris-Orly 2 vols/jour (depuis le 6 juillet) 2 vols/jour

Lisbonne Paris-Orly 3 vols/semaine (depuis le 6 juillet) 5 vols/semaine

Milan Paris-Orly 1 vol/jour (depuis le 6 juillet) 1 vol/jour

Alicante Paris-Orly 3 vols/semaine (depuis le 7 juillet) Jusqu’à 2 vols/jour

Londres Paris-Orly 5 vols/semaine (depuis le 7 juillet) 5 vols/semaine

Séville Paris-Orly 3 vols/semaine (depuis le 8 juillet) 1 vol/jour

Porto Paris-Orly 2 vols/semaine (depuis le 9 juillet) 5 vols/semaine

Malaga Paris-Orly 2 vols/semaine (à partir du 11 juillet) 1 vol/jour

Valence Paris-Orly 4 vols/semaine (à partir du 12 juillet) 1 vol/jour

Florence Paris-Orly 3 vols/semaine (à partir du 14 juillet) 4 vols/semaine

Bilbao Paris-Orly 2 vols/semaine (à partir du 16 juillet) 2 vols/semaine

Grande Canarie Paris-Orly 1 vol/semaine (à partir du 18 juillet) 2 vols/semaine

Lanzarote Paris Orly 1 vol/semaine (à partir du 1er août)

Tenerife sud Paris Orly 1 vol/semaine (à partir du 1er août)

Depuis Nantes, Vueling propose 2 vols par semaine vers Malaga en juillet et en août. La compagnie aérienne propose aussi 4 vols par semaine actuellement vers Barcelone et passera à 1 vol par jour vers cette destination en août. Enfin, la compagnie maintient 1 vol par semaine vers Palma de Majorque en juillet et août.

Depuis Marseille, la compagnie aérienne propose 3 vols par semaine, à partir du 9 juillet, vers Barcelone puis passera à 4 vols par semaine en août. A partir du 18 juillet, il y aura aussi 1 vol par semaine vers Palma de Majorque depuis cet aéroport, puis 2 vols par semaine en août. A cela s’ajouteront 1 vol par semaine vers Malaga à partir du 1er août.

Depuis Lyon, Vueling opère déjà 2 vols par semaine vers Barcelone qui passeront à 3 vols par semaine en août. Par ailleurs, à partir du 1er août, la compagnie permettra à ses voyageurs lyonnais de s’envoler vers Palma de Majorque et Malaga, à raison d’un vol par semaine.

Depuis Bordeaux, Vueling propose deux vols par semaine vers Barcelone à partir du 9 juillet, puis passera à 4 vols par semaine en août sur cette destination. A partir du 1er août, un vol hebdomadaire sera également proposé vers Palma de Majorque.

Depuis Nice la compagnie aérienne propose 6 vols par semaine vers Barcelone en juillet, et jusqu’à 2 vols par jour vers cette destination en août.

Enfin Vueling Airlines, rétablira le trafic au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac en desservant la ville espagnole de Palma de Majorque, à partir du 1er août, à raison d’un vol par semaine.

Charlotte Dumesnil, directrice du développement des marchés internationaux de Vueling, a déclaré : "nous sommes ravis de pouvoir proposer un total de 30 routes en août au départ de Paris Orly, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse vers des destinations aussi diversifiées que l’Espagne, les Canaries, l’Italie, le Portugal, ou le Royaume-Uni. C’est une satisfaction pour nous que nos clients français puissent reprendre le chemin de leurs destinations préférées, et nous sommes engagés à accompagner avec sérieux et minutie chaque vol afin que nos clients se sentent à l'aise et en sécurité lorsqu'ils voyagent avec Vueling."





