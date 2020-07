Vueling redécolle de Nantes

Article publié le 8 juillet 2020 par David Dagouret

Depuis le 4 juillet dernier, la compagnie espagnole a repris ses vols vers 3 routes.

Vueling Airlines, compagnie aérienne du Groupe IAG, a annoncé avoir repris son trafic au départ de Nantes vers 3 routes, Barcelone, Malaga et Palma de Majorque. La reprise des vols se fait entre le 4 et le 10 juillet.

Les vols vers Palma de Majorque ont repris le 4 juillet à raison d'un vol par semaine.

Les vols vers Malaga ont également repris le 4 juillet à raison d'un vol par semaine.

Les vols vers Barcelone quant à eux reprendront le 10 juillet à raison d'un vol par semaine.

Charlotte Dumesnil, directrice du développement des marchés internationaux de Vueling, a déclaré : "Vueling Airlines a fait ses premiers pas sur le tarmac nantais en 2011. Nous sommes heureux de pouvoir reprendre progressivement nos activités avec 3 routes au départ de cet aéroport afin de continuer d’accompagner les nantaises et nantais dans leurs voyages, et nous préparons tous ce retour avec minutie et sérieux afin que nos clients se sentent à l'aise et en sécurité lorsqu'ils voyagent avec Vueling."

Cyril Girot, Directeur Général de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports, a déclaré : "pour sa reprise au départ de Nantes Atlantique, Vueling mise sur l’Espagne avec 3 destinations très prisées : la capitale catalane, Barcelone, Malaga et Palma de Majorque. C’est une bonne nouvelle pour le tourisme local très prisé des espagnols et également pour les habitants du Grand Ouest qui auront le choix pour leurs vacances d’été ou leurs retrouvailles familiales et amicales, tout comme les entreprises vont pouvoir retrouver leurs relations économiques avec Barcelone. Nous serons très heureux d’accueillir ces passagers avec le dispositif de mesures sanitaires mis en place pour sécuriser leur parcours dans l’aéroport et jusqu’à l’avion.





