Vueling relance son activité depuis Lyon

Article publié le 10 juillet 2020 par David Dagouret

Depuis le 06 juillet dernier, la compagnie espagnole a repris sa liaison depuis Lyon vers Barcelone.

Vueling, compagnie du groupe IAG, a repris son activité depuis l'aéroport de Lyon. Depuis le 06 juillet dernier, la compagnie espagnole a relancé sa liaison entre Lyon et Barcelone à raison de 2 vols hebdomadaires.



Charlotte Dumesnil, directrice du développement des marchés internationaux de Vueling a déclaré : "nous sommes heureux de pouvoir reprendre progressivement nos activités au départ de Lyon vers Barcelone, à raison de deux vols par semaine, afin de continuer d’accompagner les lyonnaises et lyonnais dans leurs voyages. Nous préparons tous ce retour avec minutie et sérieux afin que nos clients se sentent à l'aise et en sécurité lorsqu'ils voyagent avec Vueling."





Liens commerciaux

Sur le même sujet