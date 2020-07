Westjet revient à Paris

Article publié le 15 juillet 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne relancera sa liaison vers la capitale française à partir du 20 août prochain.

Westjet Airlines a annoncé la reprise de certaines liaisons pour la période estivale. Ainsi dès aujourd'hui, 15 juillet et ce jusqu'au 4 septembre prochain, la compagnie canadienne augmentera ses fréquences intérieures et internationales, offrant 48 nouvelles destinations dont 39 au Canada, cinq aux Etats-Unis, Deux en Europe, une aux Caraïbes et une au Mexique.

Dès le 20 août prochain WestJet déploiera à nouveau son Boeing 787-9 Dreamliner entre Calgary et Paris Charles de Gaulle à raison de 2 vols par semaine ainsi que vers Londres Gatwick à raison de 3 vols hebdomadaires.

