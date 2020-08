Air Austral fait le point sur son programme de vols

Article publié le 19 août 2020 par David Dagouret

La compagnie réunionaise prolonge la suspension de ses vols vers l'asie et son réseau régional jusqu'au 30 septembre 2020.

En raison des restrictions gouvernementales des pays qu’Air Austral dessert dans la zone de l’océan Indien, la compagnie prolonge la suspension de ses vols vers l’Asie et sur son réseau régional jusqu’au 30 septembre 2020 au minimum. Cela concerne plus précisément les lignes Réunion-Bangkok, Réunion-Madagascar, Réunion-Afrique du Sud, Réunion-Inde, Réunion-Seychelles et Réunion-Maurice.



S’agissant de ses lignes long-courrier, Paris-Réunion & Paris-Mayotte, Air Austral conserve une activité régulière répartie comme suit :

Un vol quotidien entre Paris-CDG et La Réunion, soit 7 vols par semaine.

4 vols par semaine entre Paris-CDG et Mayotte.

Air Austral poursuit également sa reprise progressive sur la liaison Réunion-Mayotte. Dans le sens Réunion > Mayotte, 4 vols sont prévus chaque semaine. Dans le sens Mayotte > Réunion, Air Austral est aujourd’hui autorisée à commercialiser trois vols par semaine, dont un réservé essentiellement aux passagers en connexion vers Paris. Un quatrième vol s’effectue dans le cadre du « pont aérien » mis en place par le gouvernement.



Pour mémoire, le programme sur cette liaison fait l’objet d’une validation de la part des autorités et est construit en étroite collaboration avec les préfectures de Mayotte et de La Réunion ainsi que l'ARS.



Air Austral est aujourd’hui en mesure de reprogrammer de manière ponctuelle des vols entre Marseille et La Réunion. Ces vols seront opérés pendant les périodes de vacances scolaires, à savoir :

du 9 octobre au 3 novembre 2020

du 15 décembre 2020 au 25 janvier 2021

les 4, 8, 15 et 18 mars 2021

Les vols cités ci-dessus sont d’ores et déjà ouverts à la vente.

