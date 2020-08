Air France reliera les Antilles depuis Paris Charles de Gaulle

Article publié le 28 août 2020 par David Dagouret

Dès cet hiver, la compagnie française reliera Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) depuis Paris-Charles de Gaulle.

Air France renforce sa desserte des Antilles françaises. A compter du 21 décembre 2020 et pour le reste de la saison hiver, la compagnie reliera Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) à Paris-Charles de Gaulle, en complément de l’offre au départ de Paris-Orly. Au total, jusqu’à trois vols seront assurés chaque jour entre Paris et chacune des deux îles.

Pointe-à-Pitre et Fort-de-France seront ainsi reliées aux deux hubs d’Air France, permettant des correspondances sur l’ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.

Le programme des vols à compter du 21 décembre 2020 sera le suivant :

De/vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) : 21 vols directs par semaine :

17 vols directs par semaine vers Paris-Orly

4 vols directs par semaine vers Paris-Charles de Gaulle les mardis, mercredis, jeudis et samedis

De/vers Fort-de-France (Martinique) : 19 vols directs par semaine :

16 vols directs par semaine vers Paris-Orly

3 vols directs par semaine vers Paris-Charles de Gaulle les lundis, vendredis et dimanches

Les vols seront assurés en Boeing 777 équipés des cabines Business, Premium Economy et Economy.

