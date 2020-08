Air Madagascar organise des vols de rapatriement

Article publié le 13 août 2020 par David Dagouret

Le 15 août prochain, la compagnie effectuera un vol de rapatriement entre Paris et Madagascar via Marseille.

Faisant suite à la déclaration de la Présidence de la République du 9 août dernier sur la situation des ressortissants et résidents de Madagascar bloqués à l’extérieur du pays depuis le début de la crise sanitaire causée par la Covid-19, des vols pour leur rapatriement seront mis en place durant ce mois d’août.



L’exécution opérationnelle de ces vols a été confiée à la compagnie Air Madagascar en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères de Madagascar.



Le premier vol de rapatriement au départ de Paris via Marseille vers Madagascar est programmé samedi 15 août 2020.



Des vols de rapatriement depuis d’autres villes de départ sont en cours de mise en place et le programme sera communiqué dès que celui-ci sera finalisé.



Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de l’Ambassade et/ou de la représentation diplomatique de Madagascar pour procéder à leur inscription sur la liste de rapatriement.



La compagnie Air Madagascar contactera ensuite les personnes inscrites sur les listes communiquées par les Autorités pour les informer sur les modalités de leur voyage.



S’agissant de vols spéciaux de rapatriement et donc non-commerciaux :

des tarifs spécifiques seront établis en fonction des liaisons effectuées

sur un même vol de rapatriement, un tarif unique sera appliqué.

Les tarifs applicables sont disponibles auprès des Ambassades et Consulats de Madagascar.

