Air Tahiti Nui continue son développement digital

La compagnie polynésienne lance sa nouvelle application mobile et le paiement partagé en ligne.

Air Tahiti Nui poursuit son developpement digital pour faciliter et personnaliser le voyage de ses passagers. La compagnie aérienne de la Polynésie lance sa nouvelle application mobile pour accompagner les passagers à chaque étape de leur voyage tout en enrichissant sa gamme de services dématérialisés via le paiement partagé, disponible directement sur le site internet airtahitinui.com.



L’application Air Tahiti Nui permet de personnaliser son expérience de voyage. L’ensemble des services à la carte de la compagnie sont accessibles directement sur l’application permettant ainsi de gérer toutes les options de son voyage en fonction de ses envies.



Réservations de billets, choix du mode de paiement, détails des réservations, accès aux lounge, fast tracks ou encore location de voiture et d’hôtels, tout est disponible et accessible en seulement quelques clics depuis son smartphone.



Pour les membres du Club Tiare, il est aussi possible de gérer et consulter ses miles directement depuis l’application. Les passagers bénéficient également d’un service d’alertes afin de recevoir toutes les informations utiles au voyage en temps réel. Mieux encore, la compagnie propose un service de suivi des vols. Pour cela, l’application Air Tahiti Nui génère des rappels avant les départs et les arrivées, que le voyageur peut ainsi partager avec ses proches. L’application reste accessible et consultable en vol grâce à la connexion Wifi à bord du Tahitian Dreamliner.



Air Tahiti Nui met aussi à disposition de ses passagers un nouveau service de paiement partagé. La compagnie propose le paiement avec plusieurs cartes bancaires permettant ainsi de réserver et payer le voyage en groupe (paiement divisé à plusieurs) ou d’organiser ses transactions bancaires (paiement avec plusieurs cartes). Cette option de paiement est valable sur toutes les réservations effectuées sur le site internet de la compagnie et cela jusqu’à 5 jours avant la date du départ. Une fonctionnalité gratuite, facile et rapide accessible en seulement quelques clics pour réserver et payer un voyage à plusieurs et sans avancer les frais.

