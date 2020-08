Air Transat présente son offre pour sa saison hivernale 2020-2021

Article publié le 8 août 2020 par David Dagouret

La compagnie canadienne proposera graduellement 40 destinations pour sa saison d'hiver.

Air Transat a annoncé son offre pour sa saison hivernale 2020-2021. Ainsi la compagnie canadienne augmentera son offre à partir du 1er novembre 2020 avec plus de 40 destinations. Ainsi, Air Transat prévoit d'opérer, au plus fort de la saison, des vols vers plus de 40 destinations en Europe et au Canada mais également dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud et aux États-Unis. Par ailleurs, afin de permettre aux voyageurs de planifier leur escapade, Air Transat propose des options de réservation, de modification et d’annulation plus flexibles que jamais, en plus d’assurer une expérience sécuritaire grâce à son programme Protection Voyageur.

Concernant l’Europe, Air Transat proposera des vols directs entre Montréal et la France (Paris), l’Espagne (Malaga) et le Portugal (Lisbonne). S’ajoutent à cette programmation des vols directs au départ de Toronto vers le Portugal (Faro, Lisbonne, Porto) et le Royaume-Uni (Glasgow, Londres, Manchester). Les voyageurs de Québec pourront, pour leur part, profiter d’un vol direct vers la France (Paris) lors de la période des Fêtes.

Air Transat opérera également des vols intérieurs entre Montréal, Toronto et Vancouver.

Sous réserve de l’évolution de la demande et des restrictions de voyages, Air Transat pourrait toutefois devoir modifier son calendrier de vols.

Annick Guérard, chef de l’exploitation d’Air Transat a déclaré : "bien que toute l’industrie du tourisme ait été bouleversée par la pandémie de COVID-19, l’envie d’ailleurs, de dépaysement et de découvertes est toujours bien présente chez les voyageurs. Nous sommes ravis de leur présenter notre offre enrichie. Maintenant plus que jamais, cette programmation de plus de 40 destinations nous permet de redessiner notre avenir, une étape à la fois, et de renouer avec notre mission, soit celle d’ensoleiller le quotidien de nos passagers."





Liens commerciaux

Sur le même sujet