Airbus : commandes et livraisons du mois de juillet 2020

Article publié le 12 août 2020

Le constructeur européen a livré 49 appareils au cours du mois de juillet.

Au 31 juillet, Airbus a enregsitré des commandes nettes de 302 appareils alors qu'auparavant elle avait 369 avions en commande. Le constructeur européen a donc enregistré 67 annulations depuis le début de l'année. Au cours du mois de juillet, Airbus a obtenu quatre nouvelles commandes.



Airbus a également annoncé que 49 livraisons avaient été effectuées au mois de juillet dernier. Parmi ces avions livrés deux A220-300 l'ont été, l'un à Air canada et le second à Egypt Air et 47 de la famille A321neo dont le premier A321neo à la compagnie Middle East Airlines (MEA) et un A321neo à Vistara via la société de location Air Lease Corporation.



Airbus a précisé qu'il restait 7 539 avions à livrer au 31 juillet comprenant 524 A220, 6 125 avions de la famille A320 (6065 A320neo), 321 A330 (286 A330neo), 560 A350XWB et 9 A380.

