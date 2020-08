Airbus Helicopters livre le premier H125 reconfiguré aux douanes américaines

Article publié le 23 août 2020 par David Dagouret

Il s'agit du premier des 16 hélicoptères H125 commandés pour les douanes américaines.

Airbus Helicopters a annoncé la livraison du premier hélicoptère H125 destinés aux opérations aériennes et maritimes des douanes américaines. Airbus Helicopters et le gouvernement américain avait signé un contrat pour l'acquisition de 16 appareils H125 destinés aux services des douanes et de la protection des frontières américaines.

