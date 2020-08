Bombardier livre le premier avion Global 7500 équipé d’un double affichage tête haute

Article publié le 30 août 2020 par David Dagouret

L'avion du constructeur canadien est doté d'un poste de pilotage "Bombardier Vision".

Bombardier, constructeur canadien, a annoncé qu’il avait livré le premier avion Global 7500 équipé d’un double affichage tête haute.

L’affichage tête haute perfectionné de l’avion Global 7500 est équipé de systèmes de vision améliorée et de vision synthétique pour optimiser la conscience situationnelle. Le deuxième affichage tête haute s’appuie sur ces avantages, permettant notamment une participation accrue du copilote pendant les opérations assistées par affichage tête haute, une transition plus facile entre pilotage et surveillance, ainsi qu’une précieuse redondance pendant les approches à faible visibilité.

L’avion Global 7500 est doté du plus récent poste de pilotage Bombardier Vision, dont l’automatisation sans précédent demeure fermement au service de l’équipage. Par exemple, le transfert de carburant et la gestion de la pression en cabine sont entièrement automatiques, et les séquences de démarrage sont grandement simplifiées comparativement à celles des autres avions d’affaires. Les listes de contrôle électroniques uniques, automatisées, et d’autodiagnostic, assurent plus de précision et éliminent certaines tâches manuelles inutiles tout en assurant une pleine visibilité pour l’équipage. Le système de commandes électriques éprouvé de l’avion Global 7500 vise à maximiser la sécurité par une conception qui combine l’autorité du pilote et la protection d’enveloppe de vol la plus complète de l’industrie.

Michel Ouellette, vice-président principal de la Gestion des programmes et de l’Ingénierie de Bombardier Aviation a déclaré : "la livraison du premier avion Global 7500 doté d’un double affichage tête haute témoigne de notre engagement exceptionnel en matière de sécurité. Ce poste de pilotage est conçu pour mettre la technologie et l’automatisation au service de l’équipage, plutôt que pour créer de la technologie que l’équipage doit gérer."





Liens commerciaux

Sur le même sujet