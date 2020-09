Bombardier livre son 350e Challenger 350

Article publié le 31 août 2020 par David Dagouret

La 350e livraison du Challenger 350 a été réalisée après six années de service de l'avion d'affaires.

Bombardier a annoncé avoir livré le 350e exemplaires de l'avion d'affaires, le Challenger 350. Le Challenger 350 du constructeur canadien est entré en service il y a 6 ans, en juin 2014. Au 31 mai 2020, la flotte mondiale d’avions Challenger 350 en service a enregistré plus de 648 000 heures de vol et plus de 383 000 atterrissages.



L’avion Challenger 350 détient le titre d’avion d’affaires superintermédiaire le plus vendu depuis six années consécutives, raflant une part de 43 pour cent du marché en 2019.



L’avion d’affaires Challenger 350 offre un rayon d’action véritable de 3 200 milles marins, et peut relier New York à Londres ou Paris à Duba.



Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d’affaires a déclaré : "la 350e livraison d’un avion Challenger 350, réalisée après seulement six années de service, en dit long. Cet accomplissement montre la grande confiance des clients en cet avion et témoigne de la compétence de la production de Bombardier et de sa solide base de fournisseurs."





