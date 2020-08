Changement dans le programme de fidélité de Qatar Airways

Article publié le 19 août 2020 par David Dagouret

La première étape est l'allongement de la validité des Qmiles.

Dans le cadre de la refonte de son programme de fidélité Privilege Club, Qatar Airways a revu sa politique de validité des Qmiles. Lorsqu'un membre gagne ou dépense des Qmiles, son solde est valable 36 mois tant qu'il reste actif sur le programme. Cette révision est une première étape de la stratégie d’amélioration du Privilege Club.



Le programme de fidélité Privilege Club a été lancé en 2000 pour les passagers de Qatar Airways lorsqu'ils voyagent avec la compagnie qatarie ainsi qu'à bord des compagnies membres de oneworld et des autres compagnies partenaires. Privilege Club propose quatre niveaux d'adhésion - Bourgogne, Argent, Or et Platine. Il est depuis devenu un moyen de paiement dans les points de vente du Qatar Duty Free (QDF), Oryx Galleria et désormais au lounge Al Maha à l'aéroport international Hamad (HIA) à Doha.



Ainsi les passagers gagnent des Qmiles en fonction de la de réservation achetée et peuvent être échangés contre une gamme d'avantages et de récompenses, notamment des vols primes, des surclassements ou des bagages supplémentaires sur Qatar Airways.



M. Akbar Al Baker, PDG du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "chez Qatar Airways, nous nous engageons à fournir un service cinq étoiles promis à nos passagers et notre Privilege Club joue un rôle important à cet égard. Nous voulons récompenser nos clients les plus fidèles avec générosité et flexibilité. À ce titre, nous nous sommes embarqués dans un programme de refonte du Privilege Club qui met nos membres et leurs besoins au premier plan. Notre politique améliorée d’utilisation des Qmiles est la première étape majeure vers le perfectionnement de notre programme de fidélité avec de nouvelles initiatives enthousiasmantes prévues dans les mois à venir."





