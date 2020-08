Eurowings étend son programme de vols

Article publié le 11 août 2020 par David Dagouret

Depuis ce mois d'août, la compagnie allemande a élargie son programme avec 26 nouvelles destinations .

Eurowings a annoncé qu'elle avait élargi son programme de vols avec 26 nouvelles destinations. Les aéroports desservis par Eurowings sont Düsseldorf, Hambourg, Stuttgart, Cologne/Bonn et Berlin.



Au depart de Hambourg, quatre nouvelles destinations sont prévues pour le mois d'août : Eurowings s'envolera pour Stockholm, Budapest, Paris et Milan-Malpensa. Depuis Cologne/Bonn, la compagnie s'envole depuis le mois d'août vers Catane en Italie, Kavala en Grèce et Bastia en Corse. Au départ de Stuttgart, les passagers Eurowings pourront désormais s'envoler vers des destinations telles qu'Athènes, Valence, Amsterdam et Dresde. De Berlin, la compagnie se rendra à Héraklion et à Split en août. Au départ de Düsseldorf, les passagers Eurowings pourront se rendre, entre autres destinations, à Bari (l’Italie), dans la ville côtière de Porto ou à Lyon.



En septembre et octobre, Eurowings ouvrira 28 nouvelles lignes en provenance de toute l'Allemagne. Depuis Düsseldorf, la compagnie aérienne assurera des vols vers les villes polonaises de Wroclaw et Cracovie ainsi que vers Genève et Newcastle en septembre. Les passagers de la compagnie allemande pourront également réserver des vols vers Nice, Venise et Dubrovnik à partir de septembre. Les clients d'Eurowings s'envoleront pour les Iles Canaries (Grande Canarie) depuis la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en octobre. Ce même mois, les avions effectueront également des vols au départ de Hambourg vers Grande Canarie et Fuerteventura. À partir de septembre, Eurowings décollera de Cologne/Bonn vers Faro au Portugal, Budapest en Hongrie et Dresde. De Stuttgart, la compagnie aérienne transportera ses passagers en septembre à Hurghada en Égypte et à Cracovie, et la liaison avec Rome sera également reprise.



Eurowings proposera des vols vers plus de 85 destinations en Allemagne et en Europe d'ici la fin de l'horaire d'été.



Jens Bischof, PDG d'Eurowings a déclaré : "même si le retour à la normalité est encore loin, nous constatons une augmentation sensible de la demande touristique. Pour répondre à cette demande nous élargissons notre offre de vols vers les destinations de vacances les plus populaires en Europe."





