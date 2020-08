Ewa Air clôture son exercice fiscal 2019-2020 avec un résultat positif

Article publié le 17 août 2020 par David Dagouret

Pour la 5e année consécutive et malgré la crise du covid-19, la compagnie mahoraise a réalisé un résultat net de près de 150 000 euros.

Ewa Air a réuni le 5 août dernier son Assemblée Générale afin de valider le rapport de gestion de son dernier exercice fiscal courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Dans ce contexte de crise Covid-19 sans précédent, la compagnie mahoraise affiche des résultats encourageants et ce malgré un niveau de recettes en retrait et la baisse observée du trafic. Pour la cinquième année consécutive depuis sa création en 2013, Ewa Air présente ainsi un résultat net positif de 149 638 euros, en légère progression par rapport à l’année dernière.



Ayub INGAR, Directeur Général Délégué d’Ewa Air a déclaré : "Ewa Air a su, sur son dernier exercice fiscal, poursuivre sa dynamique de développement avec rigueur et créativité. Le résultat obtenu est le fruit d’un travail d’équipe unie par la volonté commune de faire grandir la compagnie et la conduire vers un succès pérenne. Le challenge en 2019-2020 a été la maîtrise des coûts et le développement d’activités annexes pour permettre de compenser la baisse attendue du trafic. Les efforts que nous avons fournis ont porté leurs fruits. En 2020-2021, et dans les années à venir, le challenge qui nous attend dans ce contexte de crise résultant de la Covid-19 est colossal. Depuis la mi-mars 2020, nos vols commerciaux sont à l’arrêt. Nous nous préparons à une reprise lente. Il s’agira désormais de savoir évoluer et préserver notre activité dans un environnement incertain."





