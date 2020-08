Fin des frais de rebooking pour les vols de Lufthansa Group

Article publié le 28 août 2020 par David Dagouret

Le groupe allemand a annoncé la fin des frais de rebooking pour les vols de Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines jusqu'à la fin du mois de décembre 2020.

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines modifient la structure tarifaire de leurs billets jusqu'à la fin du mois de décembre 2020. Avec effet immédiat, tous les tarifs peuvent être réenregistrés plusieurs fois sans frais - y compris, par exemple, le prix le plus bas sans bagages enregistrés.

En réponse à la pandémie, Lufthansa Group avait déjà rendu possible au printemps un changement de réservation unique et gratuit. Le nouveau règlement s'applique dans le monde entier pour toutes les nouvelles réservations sur les liaisons court, moyen et long-courriers.

Toutefois, des coûts supplémentaires peuvent être appliqués si, par exemple, la classe de réservation initiale n'est plus disponible lors d'une nouvelle réservation à une date ou une destination différente. Toute différence devra ainsi être compensée.

Liens commerciaux

Sur le même sujet