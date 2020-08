French bee reçoit son quatrième Airbus A350

Article publié le 23 août 2020 par David Dagouret

Le 21 août 2020, ce nouvel appareil a effectué son vol inaugural vers l'île de la Réunion.

French bee, compagnie low-cost du groupe Dubreuil, a annoncé qu'elle avait pris livraison, le 20 août dernier, de son quatrième Airbus A350-900. L'appareil est immatriculé F-HREN, msn 433. Ce nouvel appareil a opéré le 21 août dernier son premier vol commercial à destination de l'île de la Réunion. Il a décollé à 19h55 de l'aéroport de Paris-Orly 4 avec à son bord 367 passagers et est arrivé à Saint-Denis de La Réunion le lendemain (22 août) à 08h50 heure locale.

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee, a déclaré : "l'ensemble des équipes de French bee tient avant tout à remercier chaleureusement les 800 000 clients qui ont choisi notre compagnie pour effectuer la liaison entre l'hexagone et l'île de La Réunion depuis maintenant 3 ans. Nos quatre A350-900 sont aujourd'hui les appareils les plus confortables et les plus efficients pour effectuer ce voyage de plus de 11 heures de vol en direct. Pour célébrer ces 3 années de présence, nous allons lancer 3 semaines de ventes Flash avec des promotions disponibles pour les passagers inscrits à notre newsletter : Rendez-vous sur frenchbee.com !"

Marc Rochet, Président de French bee, a déclaré : "nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui ce nouvel A350-900, fleuron d'Airbus. French bee démontre ainsi son ambition et sa volonté d'innovation afin de proposer l'avion le plus moderne du marché à ses clients. Cette acquisition, dans ces temps de crise sanitaire et donc économique, est rendue possible par la solidité financière de French bee et la robustesse du Groupe Dubreuil. Il s'agit également de l'avion le plus performant en termes de consommation de carburant. Nous sommes aussi fiers de l'inaugurer vers La Réunion, destination avec laquelle French bee a su tisser des liens essentiels avec ses clients."





