Groupe ADP : trafic du mois de juillet 2020

Article publié le 19 août 2020 par David Dagouret

Le trafic pour le mois de juillet 2020 du groupe est en baisse de 77.3 % par rapport à juillet 2019.

En juillet 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 77,3 % par rapport au mois de juillet 2019, avec 6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.



Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 77,1 % par rapport au mois de juillet 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis.



A Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Pour rappel, le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement 1er avril 2020, a repris à partir du 26 juin à partir d'Orly 3, et le 13 juillet à partir d'Orly 4.



Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 85,5 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Asie-Pacifique (- 94,9 %), Amérique du Nord (- 94,3 %), Amérique Latine (- 93,7 %), le Moyen-Orient (- 88,3%), Afrique (- 81,5 %) et les DROM-COM (- 50,4 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 76,2 % ;

Le trafic France est en décroissance de 55,2 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 79,6 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 17,4 %, en retrait de 2,5 points par rapport à juillet 2019.



S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, les aéroports suivants sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer : Ankara, Antalya, Batumi, Bodrum, Conakry, Enfidha, Gazipasa, Izmir, Mactan-Cebu, Monastir, Ohrid, Skopje, Tbilissi et Zagreb. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux. L'activité des aéroports d'Amman, Antananarivo, Djeddah, Médine, Nosy Be et Santiago reste pour le moment uniquement limitée au trafic domestique et l'aéroport de Maurice est fermé aux vols commerciaux.



Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 61,3 % avec un total de 54,2 millions de passagers accueillis.

