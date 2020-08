LATAM et Azul partagent leurs codes

Article publié le 17 août 2020 par David Dagouret

Les deux compagnies partagent leurs codes sur 64 lignes intérieures.

LATAM Airlines Brasil et Azul Linhas Aéreas ont commencé à mettre en vente des billets pour 64 lignes intérieures brésiliennes en code partagé. Ces opérations démarrent ce lundi 17 août. Depuis le 13 août dernier, 35 lignes sont ainsi commercialisées, 12 lignes étant assurées par LATAM Airlines Brasil et 23 lignes par Azul. Fin août, ces deux compagnies commenceront à vendre les billets pour les 29 autres lignes, dont 17 lignes seront opérées par LATAM Brasil et 12 par Azul.



Le 16 juin dernier, les deux compagnies aériennes ont annoncé la signature d’un accord de partage de code visant à améliorer la capillarité de leur réseau de destinations sur des lignes complémentaires, non superposées. Cet accord permet en outre aux grands voyageurs de chaque compagnie sur ces lignes de cumuler des points dans le cadre de leurs programmes de fidélité respectifs, avantage qui bénéficiera à 37 millions d’adhérents de LATAM Pass et à 12 millions de membres de TudoAzul.



Les 7 nouvelles destinations intérieures brésiliennes désormais proposées aux clients de LATAM sont :

MINAS GERAIS : Montes Claros et Governador Valadares

CEARÁ : Juazeiro do Norte

PERNAMBOUC : Petrolina et Fernando de Noronha

PARAÍBA : Campina Grande

SÃO PAULO : Viracopos

Jérôme Cadier, CEO de LATAM Airlines Brasil a déclaré : "nous sommes en train d’élargir les possibilités de voyage offertes à nos clients, en desservant d’importantes capitales régionales brésiliennes. Voilà une preuve de plus qui montre que nous sommes tournés vers l’avenir, en proposant de nouvelles correspondances au Brésil qui permettent à nos passagers de voyager, de facturer, d’enregistrer leurs bagages et de se rendre de façon plus pratique vers toujours plus de destinations, munis d’un seul billet."





Liens commerciaux

Sur le même sujet