Le groupe Dubreuil met en place un dispositif de test PCR pour les passagers d'Air Caraïbes et French bee

Article publié le 3 août 2020 par David Dagouret

Une tente de prélèvements PCR a été installée entre les terminaux 3 et 4 de l'aéroport d'Orly pour les compagnies du groupe français.

Depuis le 21 juillet 2020, une tente installée entre Orly 3 et Orly 4 est dédiée à tous les passagers Air Caraïbes et French bee n’ayant pas fait de test PCR ou ayant ce test dépassant 72h de validité. Elle leur permet ainsi de réaliser ce test sur place rapidement et simplement, afin d’être, si besoin, repositionné sur un vol ultérieur, sous réserve de présentation des résultats.

La start-up libheros mobilise des infirmiers libéraux de son réseau en collaboration avec le groupe de laboratoires BIOGROUP pour la réalisation de ces prélèvements. Ce service est gratuit sur présentation d’une carte d’embarquement tous les jours de 09h à 19h (jusqu’à 16h les lundis et jeudis). Les passagers reçoivent leur résultat de test par email dans un délai de 24h.

