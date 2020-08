Munich propose actuellement 140 destinations

Article publié le 19 août 2020 par David Dagouret

Depuis début août, 45 compagnies aériennes desservent la capitale bavaroise.

Depuis l'assouplissement des restrictions de voyage dans toute l'Europe, le trafic à l'aéroport de Munich a repris avec des mesures barrières à respecter dont le port du masque dans tous les bâtiments passagers de l'aéroport.



Début août, 45 compagnies aériennes relient Munich à 140 destinations, dont 13 destinations en Allemagne, 18 destinations en Grèce, 15 en Espagne, 13 en Italie, 9 en Turquie, 7 en France, 5 en Croatie, 4 au Portugal et 3 en Bulgarie.



Les destinations nord-africaines du Caire (Egyptair) et de Tunis (Tunis Air) sont à nouveau disponibles depuis l'aéroport de Munich, ainsi que deux destinations au Canada, six aux États-Unis, trois dans le Golfe Persique et trois en Extrême-Orient. Les compagnies qui ont relancé des liaisons vers Munich sont Air Canada, Emirates, Etihad, Lufthansa, Qatar Airways, Delta Air Lines et United Airlines. L'aéroport compte donc 14 destinations non européennes.

